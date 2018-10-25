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13:51, 25 октября 2018 305
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Рязанский Роспотребнадзор забраковал тонну гнилых овощей и фруктов

Рязанский Роспотребнадзор забраковал тонну гнилых овощей и фруктов

Фото: Pixabay.com

За девять месяцев региональный Роспотребнадзор забраковал 43 партии овощей и фруктов на 198 хозяйствах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что товар не соответствовал требованиям. Маркировки отсутствовали или были неправдивыми, продукция была гнилой или испорченной.

Общий вес продуктов составил более одной тонны.

За нарушения вынесли 104 постановления об административном правонарушении на сумму 395 тысяч рублей.

Также исследовали 249 проб овощей. Они соответствовали требованиям по гигиеническим показателям.


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