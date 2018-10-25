Рязанский Роспотребнадзор забраковал тонну гнилых овощей и фруктов

За девять месяцев региональный Роспотребнадзор забраковал 43 партии овощей и фруктов на 198 хозяйствах. Об этом сообщила
Отмечается, что товар не соответствовал требованиям. Маркировки отсутствовали или были неправдивыми, продукция была гнилой или испорченной.
Общий вес продуктов составил более одной тонны.
За нарушения вынесли 104 постановления об административном правонарушении на сумму 395 тысяч рублей.
Также исследовали 249 проб овощей. Они соответствовали требованиям по гигиеническим показателям.