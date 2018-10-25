Рязанский Роспотребнадзор оштрафовал 19 палаток с шаурмой на 137 тысяч

Рязанский Роспотребнадзор проверил 19 палаток с шаурмой. Проверки начались из-за частых жалоб покупателей. Об этом сообщил
Во всех проверенных торговых точках выявили нарушения, такие как:
- не соблюдение условий обработки инвентаря;
- отсутствие условий для обработки и мытья мяса и овощей;
- не соблюдение правил личной гигиены;
- отсутствие сопроводительной документов на продукцию;
- отсутствие личных медицинских книжек;
- реализация продукции с нарушениями условий хранения и сроков годности;
- несоблюдение товарного соседства при хранении продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Роспотребнадзор утилизировал 37,8 килограмм готовой пищевой продукции.
Всего составили 21 протокол об административных правонарушениях.
Ларьки оштрафовали на общую сумму 137 000 рублей.