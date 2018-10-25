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18:25, 25 октября 2018 349
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Приставы арестовали машину у рязанца за недоставленные стройматериалы

Приставы арестовали машину у рязанца за недоставленные стройматериалы

Рязанские приставы обязали предпринимателя заплатить долг в 342 тысячи рублей за недоставленные стройматериалы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Как отмечает ведомство, мужчина купил материалы для ремонта у знакомого предпринимателя. Однако продавец их не доставил.

Обманутый рязанец обратился в суд. Исковое требование удовлетворили.

Должник проигнорировал решение суда. Вместо этого он готовился к продаже автомобиля, которую приставы позже арестовали.

Предприниматель, понимая, что сделка может сорваться, вернул деньги покупателю стройматериалов.


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