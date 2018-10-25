Приставы арестовали машину у рязанца за недоставленные стройматериалы

Рязанские приставы обязали предпринимателя заплатить долг в 342 тысячи рублей за недоставленные стройматериалы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Как отмечает ведомство, мужчина купил материалы для ремонта у знакомого предпринимателя. Однако продавец их не доставил.
Обманутый рязанец обратился в суд. Исковое требование удовлетворили.
Должник проигнорировал решение суда. Вместо этого он готовился к продаже автомобиля, которую приставы позже арестовали.
Предприниматель, понимая, что сделка может сорваться, вернул деньги покупателю стройматериалов.