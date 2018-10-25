Представители рязанского агроуниверситета стали участниками образовательного форума в Ташкенте

Делегация рязанского агротехнологического университета имени Костычева во главе с ректором Николаем Бышовым поучаствовала в первом Российско-Узбекском образовательном форуме «Новые кадры — для новой экономики», который прошел с 18 по 19 октября в Ташкенте.
На конференции обсудили вопросы повышения квалификации преподавателей и ученых вузов двух стран, проведения совместных научных исследований, обмена учебной и научной литературой, образовательного и культурного сотрудничества.
«Форум стал платформой для открытого и широкого обсуждения актуальных задач по созданию в Узбекистане филиалов российских вузов, расширению академического обмена, проведение совместных мероприятий научной и инновационной направленности», — рассказали в пресс-службе РГАТУ.
На площадке форума подписали двусторонние межвузовские соглашения, направленные на совершенствование подготовки выпускников для разных сфер экономики.
В частности, рязанский агроуниверситет подписал меморандум о сотрудничестве с Ташкентским государственным аграрным университетом и договор о сотрудничестве с Наманганским инженерно-технологическим институтом.