Рязанцев ждет очередное ужесточение условий выдачи ипотеки. С начала 2019 года Центробанк поднимет коэффициент риска по жилищным займам с низким первоначальным взносом.

Как отметил главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев, коммерческие банки будут вынуждены создавать повышенные резервы под ипотечные кредиты с низким первым взносом. По мнению эксперта, банки будут неохотно идти на выдачу таких кредитов.

«Изменения в политике ЦБ заставят банки либо поднять процент для кредитных программ с низким первым взносом, либо вообще отказаться от выдачи таких высокорисковых кредитов», — отметили в пресс-службе «Северной компании».

Представители застройщика заявили, что под ограничения ЦБ могут попасть наиболее популярные у рязанцев кредитные продукты с первоначальным взносом до 20%.

«Несмотря на рост ставок, действующие условия ипотечного кредитования выглядят достаточно привлекательными, но ипотека с низким первым взносом может уйти в прошлое уже через пару месяцев», — подчеркнули в пресс-службе.

Рязанцы могут подать заявку на получение кредита в офисе «Северной компании», где работают сотрудники четырех банков: «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».

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