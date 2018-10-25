Рязанцев ждет очередное ужесточение условий выдачи ипотеки. С начала 2019 года Центробанк
Как
«Изменения в политике ЦБ заставят банки либо поднять процент для кредитных программ с низким первым взносом, либо вообще отказаться от выдачи таких высокорисковых кредитов», — отметили в пресс-службе «Северной компании».
Представители застройщика заявили, что под ограничения ЦБ могут попасть наиболее популярные у рязанцев кредитные продукты с первоначальным взносом до 20%.
«Несмотря на рост ставок, действующие условия ипотечного кредитования выглядят достаточно привлекательными, но ипотека с низким первым взносом может уйти в прошлое уже через пару месяцев», — подчеркнули в пресс-службе.
Рязанцы могут подать заявку на получение кредита в офисе «Северной компании», где работают сотрудники четырех банков: «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».
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Офис застройщиа расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в