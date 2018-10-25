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14:02, 25 октября 2018 349

Получить ипотеку в Рязани станет сложнее — эксперты

Получить ипотеку в Рязани станет сложнее — эксперты

Рязанцев ждет очередное ужесточение условий выдачи ипотеки. С начала 2019 года Центробанк поднимет коэффициент риска по жилищным займам с низким первоначальным взносом.

Как отметил главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев, коммерческие банки будут вынуждены создавать повышенные резервы под ипотечные кредиты с низким первым взносом. По мнению эксперта, банки будут неохотно идти на выдачу таких кредитов.

«Изменения в политике ЦБ заставят банки либо поднять процент для кредитных программ с низким первым взносом, либо вообще отказаться от выдачи таких высокорисковых кредитов», — отметили в пресс-службе «Северной компании».

Представители застройщика заявили, что под ограничения ЦБ могут попасть наиболее популярные у рязанцев кредитные продукты с первоначальным взносом до 20%.

«Несмотря на рост ставок, действующие условия ипотечного кредитования выглядят достаточно привлекательными, но ипотека с низким первым взносом может уйти в прошлое уже через пару месяцев», — подчеркнули в пресс-службе.

Рязанцы могут подать заявку на получение кредита в офисе «Северной компании», где работают сотрудники четырех банков: «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».

«Северная компания», крупный застройщик, входящий в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья, предлагает квартиры в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева», в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, ЖК «Метропарк» на Московском шоссе, ЖК «Юный» в Канищеве и в ЖК «Академик» на улице Островского.

Офис застройщиа расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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