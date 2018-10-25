Рязанскую семью поймали на краже ограды около кремля

Рязанцев поймали на краже ограды около церкви Преображения Господня. Об этом сообщила
В полицию обратились очевидцы, которые сообщили, что в полдень заметили, как несколько человек разбирают декоративную изгородь на окраине территории кремля.
Стражи порядка на месте задержали злоумышленников.
Выяснилось, что кражу совершила семья: 39-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их 17-летний сын, а также ранее судимый 35-летний рязанец. Им удалось похитить 19 секций забора. Похищенное изъяли.
В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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