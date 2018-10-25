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11:04, 25 октября 2018 1 217
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Рязанскую семью поймали на краже ограды около кремля

Рязанскую семью поймали на краже ограды около кремля

Рязанцев поймали на краже ограды около церкви Преображения Господня. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились очевидцы, которые сообщили, что в полдень заметили, как несколько человек разбирают декоративную изгородь на окраине территории кремля.

Стражи порядка на месте задержали злоумышленников.

Выяснилось, что кражу совершила семья: 39-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их 17-летний сын, а также ранее судимый 35-летний рязанец. Им удалось похитить 19 секций забора. Похищенное изъяли.

В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Фото с сайта «Яндекс.Карты»


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