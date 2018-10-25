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15:20, 25 октября 2018 1 569
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«Плавание и витамины». Любимов рассказал, как борется с осенней хандрой

«Плавание и витамины». Любимов рассказал, как борется с осенней хандрой

В среду 25 октября, губернатор Николай Любимов рассказал о борьбе с осенней хандрой.

«Осень для меня не такой предпочтительный сезон, как лето, но вялости в работе никакой нет, — поделился Любимов. — Провожу много времени на работе, поэтому иногда не вижу погоды за окном. Если не будет хватать солнца, то буду принимать витамин D».

Также губернатор рассказал, что ходит в бассейн три раза в неделю, а по выходным смотрит телешоу и фильмы с семьей.

«Я люблю детективы и фильмы, где нужно подумать, но не люблю комедии. Дети — наоборот, поэтому приходится находить компромисс для всей семьи», — отметил политик.


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