«Плавание и витамины». Любимов рассказал, как борется с осенней хандрой

В среду 25 октября, губернатор Николай Любимов рассказал о борьбе с осенней хандрой.
«Осень для меня не такой предпочтительный сезон, как лето, но вялости в работе никакой нет, — поделился Любимов. — Провожу много времени на работе, поэтому иногда не вижу погоды за окном. Если не будет хватать солнца, то буду принимать витамин D».
Также губернатор рассказал, что ходит в бассейн три раза в неделю, а по выходным смотрит телешоу и фильмы с семьей.
«Я люблю детективы и фильмы, где нужно подумать, но не люблю комедии. Дети — наоборот, поэтому приходится находить компромисс для всей семьи», — отметил политик.