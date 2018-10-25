Охранник рязанского супермаркета погасил кредиты украденными из сейфа деньгами

Охранник одного из рязанских супермаркетов украл деньги из подсобки магазина. Мужчина забрал из сейфа 52 500 рублей, сообщила
О пропаже крупной суммы заявил управляющий супермаркета. По его словам, кто-то украл треть всей выручки.
Прибывшие на место оперативники установили, что попасть в подсобку могли только сотрудники магазина.
Оказалось, что 42-летний охранник заметил оставленный в двери сейфа ключ и, забрав часть денег, вынес их на улицу. После смены он отнес похищенное домой и погасил долги по кредитам.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.