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9:57, 25 октября 2018 3 702
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Охранник рязанского супермаркета погасил кредиты украденными из сейфа деньгами

Охранник рязанского супермаркета погасил кредиты украденными из сейфа деньгами

Охранник одного из рязанских супермаркетов украл деньги из подсобки магазина. Мужчина забрал из сейфа 52 500 рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О пропаже крупной суммы заявил управляющий супермаркета. По его словам, кто-то украл треть всей выручки.

Прибывшие на место оперативники установили, что попасть в подсобку могли только сотрудники магазина.

Оказалось, что 42-летний охранник заметил оставленный в двери сейфа ключ и, забрав часть денег, вынес их на улицу. После смены он отнес похищенное домой и погасил долги по кредитам.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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