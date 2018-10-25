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13:14, 25 октября 2018 652
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Ночью трое пьяных мужчин избили и ограбили рязанца

Ночью трое пьяных мужчин избили и ограбили рязанца

В ночь на 25 октября трое мужчин избили и ограбили рязанца. Инцидент произошел в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что пострадавший поздно вечером решил отдохнуть в ближайшем кафе. Там он познакомился с тремя мужчинами, с которыми позже выпивал и угощал алкоголем.

После этого компания вышла на улицу, и новые знакомые повалили рязанца на землю и забрали личные вещи. Один из нападавших приставил мужчине палку к горлу, чтобы узнать пин-код от банковской карты. Пострадавший подумал, что это нож и назвал пароль. С его счета сняли 25 тысяч рублей.

Оперативники задержали разбойников. Выяснилось, что они недавно совершили еще одно нападение.

Большую часть денег у злоумышленников забрали.

В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.


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