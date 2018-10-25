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12:00, 25 октября 2018 759
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Грузовик аварийной службы попал в аварию в центре Рязани

Грузовик аварийной службы попал в аварию в центре Рязани

Грузовик аварийной службы попал в аварию в центре города. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани».

На перекрестке улиц Есенина и Маяковского легковая машина врезалась в грузовик. Оба автомобиля пытались повернуть.

Официальной информации о ДТП нет.


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