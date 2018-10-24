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11:09, 24 октября 2018 1 031

В Рязани высокий спрос на квартиры верхних этажей — «Северная компания»

В Рязани высокий спрос на квартиры верхних этажей — «Северная компания»

В Рязани высокий спрос на квартиры, расположенные на верхних этажах. Застройщикам не приходится предлагать их дешевле, отметили в пресс-службе «Северной компании».

Одной из причин такой популярности в компании назвали вид из окна.

«В течение месяца в Рязани стоит прекрасная золотая осень, которой лучше всего любоваться из окон квартир верхних этажей. Лучшие фото в последние две недели сделаны из домов на Солотчинском шоссе, в Олимпийском городке, рядом с поймой Трубежа, а также в Канищеве — везде, где строит свои жилые комплексы „Северная компания“. Поблизости всегда есть водоемы и лесополосы, которые осенью становятся золотыми», — рассказали в пресс-службе.

Рязанцам также напомнили, что до ноября однокомнатные квартиры все еще можно купить по цене от 1 млн 108 тысяч рублей в ЖК «Северный» или от 1 млн 122 тысяч рублей в «Доме на Полетаева», а двухкомнатные — от 1 млн 856 тысяч рубле в последнем корпусе ЖК «Юный».


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«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 5

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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