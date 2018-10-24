В Рязани высокий спрос на квартиры, расположенные на верхних этажах. Застройщикам не приходится предлагать их дешевле, отметили в пресс-службе «Северной компании».
Одной из причин такой популярности в компании назвали вид из окна.
«В течение месяца в Рязани стоит прекрасная золотая осень, которой лучше всего любоваться из окон квартир верхних этажей. Лучшие фото в последние две недели сделаны из домов на Солотчинском шоссе, в Олимпийском городке, рядом с поймой Трубежа, а также в Канищеве — везде, где строит свои жилые комплексы „Северная компания“. Поблизости всегда есть водоемы и лесополосы, которые осенью становятся золотыми», — рассказали в пресс-службе.
Рязанцам также напомнили, что до ноября однокомнатные квартиры все еще можно купить по цене от 1 млн 108 тысяч рублей в