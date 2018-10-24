В Касимове женщина ударила собутыльника молотком и добила вилами

В Касимове осудят женщину, которая убила своего собутыльника. Об этом сообщила
По версии следствия, днем 29 июня местная жительница со своим знакомым выпивала на крыльце ее дома. Во время посиделок мужчина упрекал свою собутыльницу в том, что ее сожитель взял у нее деньги на выпивку и пропал. Та в свою очередь стала защищать гражданского мужа, в результате чего они поссорились.
Оскорбленный мужчина подскочил к знакомой и стал бить ее по голове. Она вырвалась из рук обидчика, схватила лежащие во дворе вилы и, направив их на последнего, пригрозила, чтобы он не подходил к ней. Однако он выхватил вилы, сломал черенок и бросил части на землю. После этого спокойно зашел на крыльцо и сел на стул.
Подсудимая забежала на крыльцо, схватила молоток и ударила им знакомого по голове несколько раз. Пытаясь спасти свою жизнь, пострадавший встал со стула и, пошатываясь, спустился во двор.
Но уйти так и не смог — упал. Обвиняемая подбежала к лежащему на земле человеку и продолжила бить его молотком. Не понимая, что уже практически умертвила обидчика, она схватила сломанный черенок с вилами и добила мужчину. Он умер на месте преступления от полученных травм.
На злоумышленницу завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.