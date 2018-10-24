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18:13, 24 октября 2018 1 138
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В Касимове женщина ударила собутыльника молотком и добила вилами

В Касимове женщина ударила собутыльника молотком и добила вилами

Фото: Pixabay.com

В Касимове осудят женщину, которая убила своего собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

По версии следствия, днем 29 июня местная жительница со своим знакомым выпивала на крыльце ее дома. Во время посиделок мужчина упрекал свою собутыльницу в том, что ее сожитель взял у нее деньги на выпивку и пропал. Та в свою очередь стала защищать гражданского мужа, в результате чего они поссорились.

Оскорбленный мужчина подскочил к знакомой и стал бить ее по голове. Она вырвалась из рук обидчика, схватила лежащие во дворе вилы и, направив их на последнего, пригрозила, чтобы он не подходил к ней. Однако он выхватил вилы, сломал черенок и бросил части на землю. После этого спокойно зашел на крыльцо и сел на стул.

Подсудимая забежала на крыльцо, схватила молоток и ударила им знакомого по голове несколько раз. Пытаясь спасти свою жизнь, пострадавший встал со стула и, пошатываясь, спустился во двор.

Но уйти так и не смог — упал. Обвиняемая подбежала к лежащему на земле человеку и продолжила бить его молотком. Не понимая, что уже практически умертвила обидчика, она схватила сломанный черенок с вилами и добила мужчину. Он умер на месте преступления от полученных травм.

На злоумышленницу завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.


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