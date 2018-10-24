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15:24, 24 октября 2018 1 384
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Суд назначил дату заседания по делу директора МП «Детское питание»

Суд назначил дату заседания по делу директора МП «Детское питание»

Судебное заседание по делу директора МП «Детское питание» назначили на 10 часов утра, 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

Напомним, 17 октября Александр Дворецкий взял 1 миллион 100 тысяч рублей от представителя одной из организации «за заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

На директора муниципального предприятия завели дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

На первом заседании его госпитализировали из зала суда.

Фото сайта МП «Детское питание»


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5 дней назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 6

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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