Скопинец из ревности сжег машину мужа бывшей любовницы. Об этом
В полицию обратился 22-летний житель Скопина, у которого ночью сгорел припаркованный рядом с домом ВАЗ-2019. Экспертиза показала, что машину облили бензином и подожгли.
До этого хозяину машины угрожал 46-летний скопинец, любовницей которого ранее была жена пострадавшего.
«Как пояснил автовладелец, расставание было болезненным и отставленный мужчина затаил обиду. Иногда при случайных встречах, если мужчина был нетрезв, то он позволял себе нелицеприятные высказывания и даже угрозы. В этих выпадах сквозила ревность», — рассказали в пресс-службе.
Оперативники нашли улики, которые указывали на 46-летнего мужчину. В частности, в кустах неподалеку была канистра.
Злоумышленника задержали. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством.