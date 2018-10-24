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16:25, 24 октября 2018 2 110
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Рязанский бензин подорожал на 21 копейку. Статистика

Рязанский бензин подорожал на 21 копейку. Статистика

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Средняя стоимость одного литра рязанского бензина увеличилась на 21 копейку— до 42,81 рубля. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

АИ-92 и АИ-95 выросли на девять и 33 копейки — до 41,43 и 44,52 рублей соответственно. Цена на АИ-98 не поменялась — 49,90 рубля.

Стоимость одного литра солярки увеличилась на 43 копейки— до 44,52 рублей. Регион поднялся на 10-е место в ЦФО по средней стоимости бензина.

АИ-95 и АИ-92 расположились на седьмом месте, а АИ-98 остался на втором.

Солярка прибавила четыре позиции — 8 место.


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5 дней назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 6

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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