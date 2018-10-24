Рязанский бензин подорожал на 21 копейку. Статистика

Средняя стоимость одного литра рязанского бензина увеличилась на 21 копейку— до 42,81 рубля. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
АИ-92 и АИ-95 выросли на девять и 33 копейки — до 41,43 и 44,52 рублей соответственно. Цена на АИ-98 не поменялась — 49,90 рубля.
Стоимость одного литра солярки увеличилась на 43 копейки— до 44,52 рублей. Регион поднялся на 10-е место в ЦФО по средней стоимости бензина.
АИ-95 и АИ-92 расположились на седьмом месте, а АИ-98 остался на втором.
Солярка прибавила четыре позиции — 8 место.