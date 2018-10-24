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14:13, 24 октября 2018 343
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Рязанку оштрафовали за кражу iPhone

Рязанку оштрафовали за кражу iPhone

Рязанку оштрафовали за кражу iPhone. Об этом сообщила пресс-служба Сапожковского райсуда.

Установлено, что 18 февраля женщина выронила iPhone 5S, когда выходила из автомобиля к торговому центру.

Гаджет подобрала подсудимая и спрятала его дома. .

На заседании злоумышленница признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Также отмечается, что украсть смартфон похитительнице помог еще один человек. Однако в отношении него уголовное преследование прекратили.

Приговор не вступил в законную силу.


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5 дней назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 5

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