Рязанку оштрафовали за кражу iPhone. Об этом сообщила
Установлено, что 18 февраля женщина выронила iPhone 5S, когда выходила из автомобиля к торговому центру.
Гаджет подобрала подсудимая и спрятала его дома. .
На заседании злоумышленница признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Также отмечается, что украсть смартфон похитительнице помог еще один человек. Однако в отношении него уголовное преследование прекратили.
Приговор не вступил в законную силу.