Родители погибшего младенца из Рязани не предупредили врачей о прекращении его лечения

Супруги из Рязани, чей трехмесячный
Известно, что молодым родителям сообщали о возможной смерти младенца в случае отказа от гормональной терапии. Однако, прочитав несколько статей в интернете, рязанцы решили поступить по-своему.
При этом супруги якобы не замечали, что ребенку становится хуже, а свою ошибку осознали только после его смерти.
«Родители осознали, что поступили неверно, раскаялись. Однако жизнь малыша это не вернет», — подчеркнули в следкоме.
В отношении рязанцев возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Его передадут в суд.