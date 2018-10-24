При обрушении эскалатора в римском метро пострадали 15 россиян. В больницы также попали четверо граждан Украины, передает РИА «
Вечером во вторник, 23 октября, на станции подземки «Репубблика» вышел из строя эскалатор, на котором ехали российские футбольные болельщики. Он резко ускорился, из-за чего началась давка.
В российском посольстве отметили, что со всеми пострадавшими дипломаты вступили в контакт. Глава Рима Вирджиния Раджи пообещала оказать раненым необходимую помощь.
Фанаты ехали на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой». Уточняется, что все пострадавшие были трезвыми.
Римская прокуратура возбудила дело. Посольство России в Италии открыло горячую линию (+3+7 (938) 026-52-769).