Филиал «Рязаньэнерго» поддержал всероссийскую акцию «Неделя без турникетов»

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» поддержали всероссийскую акцию «Неделя без турникетов». В рамках мероприятия, направленного на профориентацию школьников и студентов, организовали экскурсию на предприятие для учеников 8 класса школы №40.
Специалисты производственного отделения «Рязанские электрические сети» рассказали школьникам о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, находясь вблизи энергообъектов. Восьмиклассники посетили подстанцию 110 кВ «Рязань» и познакомились с оборудованием, которое отвечает современным требованиям надежности и экологической безопасности. Энергетики в понятной для детей форме объяснили основные принципы работы силовых трансформаторов, устройств релейной защиты, автоматики и выключателей.
После экскурсии в здании управления филиала специалисты «Рязаньэнерго» показали фильм о работе предприятия и востребованных в отрасли специальностях, который поможет школьникам сделать выбор будущей профессии.
«Сотрудники „Рязаньэнерго“ понимают важность работы с молодежью и ведут активную работу с детьми на постоянной основе, всегда готовы откликнуться на запрос о проведении экскурсий на энергообъекты и уроков электрограмотности», — напомнили в пресс-службе филиала.