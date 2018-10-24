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17:40, 24 октября 2018 786
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Два шиловца избили и ограбили рязанца после застолья

Два шиловца избили и ограбили рязанца после застолья

Фото: Pixabay.com

В Шилове поймали двух местных жителей, которые силой отобрали 15 тысяч рублей у рязанца, приехавшего в гости в поселок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что во время застолья к компании, в которой отдыхал пострадавший, присоединились еще несколько неизвестных людей. Большую часть алкоголя покупал гость, поэтому похитители решили обокрасть его.

После веселья двое мужчин позвали рязанца в сторону, побили его и потребовали деньги. Из-за угрозы он дошел до ближайшего банкомата и снял со счета все средства. Злоумышленники забрали деньги и скрылись.

Полицейские установили их личность — это были 34-летние жители Шилова. Один из них несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование, а другой год назад освободился после уголовного срока за причинения вреда здоровью.

Позже мошенников задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ.


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