Директор «Рязаньэнерго» проконтролировал работу энергетиков на федеральных учениях в Твери

Заместитель гендиректора, директор филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин проверил ход работ по расчистке и расширению просек вдоль трасс линий электропередачи, которые выполняют бригады филиала в Тверской области в рамках масштабных учений ПАО «Россети».

Рязанские энергетики освобождают от древесно-кустарниковой растительности территорию вдоль воздушных линий (ВЛ) в зоне ответственности Молоковского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго».

Работы ведут для предотвращения технологических нарушений из-за падений деревьев и контакта веток с проводами, для обеспечения нормальной работы ВЛ, проходящих по лесным массивам.

С начала учений бригады провели аудит 223 км 13 воздушных линий 35-110 кВ и 63,4 км четырех ВЛ 10 кВ, расчистили свыше 200 га и расширили 2,1 га просек, а также приступили к устранению аварийных дефектов на ВЛ 10 кВ, закрепленных за рязанцами.

В ходе рабочей поездки директор рязанского филиала встретился с руководством «Тверьэнерго» и работниками Молоковского РЭС, посетил пункты размещения и рабочие места диспетчеров и бригад ОВБ, проверил работу персонала «Рязаньэнерго» по расчистке просек на линиях 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Новокотово».

«На данный момент в учениях задействовано 10 бригад в составе 74 человек и 14 единиц техники, в том числе специального назначения — двух тракторов-мульчеров, бурильно-крановой машины и автогидроподъемника. Сформирована отличная команда, чтобы реализовать плановый объем расчистки в 393 га, определенный для рязанских энергетиков, — отметил Михаил Подлягин. — Персонал обеспечен всеми необходимыми материалами и инструментами для работы в любых условиях. Ребята профессионально и качественно выполняют поставленные задачи в срок, понимая их важность для повышения надежности электроснабжения потребителей в отопительный сезон. Работы ведутся в тесном взаимодействии с тверскими коллегами во всем, что касается подготовки рабочих мест и допуска бригад, в конструктивном сотрудничестве с местной администрацией по вопросам информирования населения. Отдельно стоит отметить хорошие бытовые условия проживания для наших сотрудников».

Всего в учениях в Тверской области, которые рассчитаны на три месяца, участвуют более 5 000 специалистов из 19 филиалов ПАО «Россети». До 22 декабря им предстоит расчистить от деревьев и кустарников трассы ВЛ на площади свыше 6560 га, расширить просеки вдоль ВЛ на площади свыше 1000 га, смонтировать порядка 540 км самонесущего изолированного провода.