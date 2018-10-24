«Билайн» предложил рязанцам флагманские модели Huawei по специальной цене

«Билайн» объявил о старте акции «Смартфон Huawei с пакетом услуг связи в кредит без переплат».
Согласно предложению, приобретая смартфон по специальной цене вместе с услугами связи, покупатель оплачивает полную стоимость тарифа «ВСЕмое3» сроком на 6 месяцев или «ВСЕмое2» сроком на 2 месяца в зависимости от выбранной модели.
Пакет услуг связи предоставляется в подарок за счет скидки на смартфон в размере стоимости оплаченных им услуг связи.
Акция действует с 22 октября по 28 ноября только в офисах продаж «Билайн».
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