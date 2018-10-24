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16:50, 24 октября 2018 2 328

«Билайн» предложил рязанцам флагманские модели Huawei по специальной цене

«Билайн» предложил рязанцам флагманские модели Huawei по специальной цене

«Билайн» объявил о старте акции «Смартфон Huawei с пакетом услуг связи в кредит без переплат».

Согласно предложению, приобретая смартфон по специальной цене вместе с услугами связи, покупатель оплачивает полную стоимость тарифа «ВСЕмое3» сроком на 6 месяцев или «ВСЕмое2» сроком на 2 месяца в зависимости от выбранной модели.

Пакет услуг связи предоставляется в подарок за счет скидки на смартфон в размере стоимости оплаченных им услуг связи.

Акция действует с 22 октября по 28 ноября только в офисах продаж «Билайн».

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».


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