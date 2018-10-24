Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:37, 24 октября 2018 267
 0    0

Администрацию Рыбновского района оштрафовали за разрешения на строительство в охранных зонах

Администрацию Рыбновского района оштрафовали за разрешения на строительство в охранных зонах

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Администрацию Рыбновского района оштрафовали более чем на три миллиона рублей за выдачу разрешений на строительство в границах охраняемого природного ландшафта. Об этом сообщила государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

По состоянию на 19 октября на администрацию оформили 36 протоколов (3 из них повторно). Суд признал исполнительный орган виновным в 32 эпизодах. Общая сумма штрафов составила три миллиона двести тысяч рублей.

Решения суда еще не вступили в силу.

Кроме того, в настоящее время возбудили дела об административных правонарушениях еще по двум эпизодам.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:57, 24 октября 2018
Первый гудок. В Сасове открыли монумент железнодорожникам
14:37, 24 октября 2018
Администрацию Рыбновского района оштрафовали за разрешения на строительство в охранных зонах
14:13, 24 октября 2018
Директор «Рязаньэнерго» проконтролировал работу энергетиков на федеральных учениях в Твери
13:46, 24 октября 2018
Жители бараков на проезде Грибоедова обсудили застройку их территории 2
13:19, 24 октября 2018
Родители погибшего младенца из Рязани не предупредили врачей о прекращении его лечения
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Ближе к дому. Медицинский восстановительный центр «Движение» открыл новый филиал в Рязани

Ближе к дому. Медицинский восстановительный центр «Движение» открыл новый филиал в Рязани

В будущем подобные филиалы могут появиться в Канищеве и на Московском шоссе.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:28, 15 октября 2018 29 347
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 3
7:55, 19 октября 2018 26 449
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
16:06, 15 октября 2018 24 227
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 10
16:15, 20 октября 2018 21 258
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 3
11:27, 21 октября 2018 19 793
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум