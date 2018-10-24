Администрацию Рыбновского района оштрафовали за разрешения на строительство в охранных зонах

Администрацию Рыбновского района оштрафовали более чем на три миллиона рублей за выдачу разрешений на строительство в границах охраняемого природного ландшафта. Об этом
По состоянию на 19 октября на администрацию оформили 36 протоколов (3 из них повторно). Суд признал исполнительный орган виновным в 32 эпизодах. Общая сумма штрафов составила три миллиона двести тысяч рублей.
Решения суда еще не вступили в силу.
Кроме того, в настоящее время возбудили дела об административных правонарушениях еще по двум эпизодам.