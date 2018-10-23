Во вторник, 23 октября, в Уфе спасатели достали из стиральной машины застрявшего ребенка. Видимых травм у пятилетнего мальчика нет, передает РИА «
Ребенок залез в барабан, чтобы исследовать устройство стиральной машины. Сам выбраться он не смог, его мать вызвала спасателей.
Мальчика вызволили за пять минут при помощи слесарных инструментов.
В понедельник аналогичная ситуация произошла в Тюмени. Спасателям пришлось извлечь барабан из корпуса машинки, а затем с помощью гидравлического оборудования достать четырехлетнюю девочку из барабана. Она не пострадала.