В рязанском селе перезахоронили останки солдата Великой Отечественной

В рязанском селе Ирицы перезахоронили останки погибшего в Псковской области солдата Великой Отечественной войны Якова Иванова. Об этом сообщает издательство «
Иванов погиб 28 ноября 1942 года. В июне этого года останки рязанца и еще 12 воинов нашли члены поискового отряда «Шторм» города Великие Луки. У рядового 1261 стрелкового полка 381 стрелковой дивизиисохранились именной медальон и личные вещи (фрагменты обмундирования, перочинный нож, несколько монет, бумажный вкладыш в капсуле с закрытым колпачком). После документального оформления останки в рамках проекта «Дорога домой» передали в Рязанскую область.
На митинге в Ирицах настоятель Преображенского храма отслужил панихиду по погибшим.
«Спасибо всем, кто помогает восстанавливать имена солдат, погибших в годы Великой Отечественой войны. Церемония очень трогательная, — сказала родственница солдата Татьяна Архипцова, — Прозвучало столько проникновенных слов в адрес тех, кто не щадил свою жизнь в борьбе с фашизмом. Хорошо, что было много школьников — для них это незабываемый урок истории. Спасибо огромное поисковикам, проекту „Дорога домой“ и районной администрации за сохранение памяти».