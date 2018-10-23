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13:37, 23 октября 2018 638
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В Рязани закрыли мотосезон

В Рязани закрыли мотосезон

Фото: Pixabay.com

В Рязани закрыли мотосезон. В субботу, 20 октября, к местным байкерам присоединились жители Москвы и Подмосковья, Владимира, Гуся-Хрустального, Венева (Тульская область), сообщает издательство «Пресса».

От парковки у ТЦ «Премьер» байкеры колонной проехали по Московскому шоссе. За городом для них выступили музыканты театра «Дом». Вечером мотоциклисты сожгли «чучело» медведя как олицетворения всего плохого, что произошло за сезон.

«Народ приезжает пообщаться, поговорить, повидаться перед зимой. Мы создали свой мирок, в котором живем — это наша семья, наш круг общения, наши друзья. Иногда нас приглашают поучаствовать в городских праздниках, но специально внимания к себе не привлекаем», — рассказал президент организовавшего встречу мотоклуба «Orthodox MC Ryazan» по прозвищу Доктор Бяка.


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