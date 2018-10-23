В Рязани требуются продавцы, повара и инженеры

Во вторник, 23 октября, в рязанском МКЦ прошла ярмарка вакансий от центра занятости, в которой приняли участие 30 работодателей из города и области.
Для посетителей провели мастер-класс по заполнению резюме, а также дали краткий курс по быстрому поиску работы. Работодателям требуются технические профессии: инженеры и технологи.
Трудоустроить предлагали поваров, продавцов, рабочих на заводы. Среди работодателей были представители крупных торговых сетей.
Помимо сетей магазинов и заводов, рабочие руки искали государственные структуры, такие как ОКБ Рязанской области и военкомат, набирающий рабочих на службу по контракту.