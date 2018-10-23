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11:09, 23 октября 2018 1 255
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В Рязани и трех поселках отключили холодную воду. Адреса

В Рязани и трех поселках отключили холодную воду. Адреса

Утром во вторник, 23 октября, в Рязани и трех поселках отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-а ремонта на водопроводе с до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Дзержинского, дома 59, 59 корпус 1, 59 корпус 2, 59 корпус 3, с 51 по 53, 55;
  • улица Ленинского Комсомола, дома 5, 5-а, 5-б, 7;
  • микрорайон Качевские Дворики;
  • поселок Качево;
  • поселок Мордасово.

До окончания ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:

  • улица Элеваторная;
  • улица Московское шоссе (Дягилево);
  • Московский заулок;
  • Элеваторный заулок.

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