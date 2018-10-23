В Рязани и трех поселках отключили холодную воду. Адреса

Утром во вторник, 23 октября, в Рязани и трех поселках отключили холодную воду. Об этом сообщил
Из-а ремонта на водопроводе с до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Дзержинского, дома 59, 59 корпус 1, 59 корпус 2, 59 корпус 3, с 51 по 53, 55;
- улица Ленинского Комсомола, дома 5, 5-а, 5-б, 7;
- микрорайон Качевские Дворики;
- поселок Качево;
- поселок Мордасово.
До окончания ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:
- улица Элеваторная;
- улица Московское шоссе (Дягилево);
- Московский заулок;
- Элеваторный заулок.