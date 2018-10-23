В пятницу юристы бесплатно помогут рязанцам

В пятницу, 26 октября, юристы бесплатно помогут рязанцам. Задать вопросы можно будет с 9:00 до 18:00 в областной библиотеке имени Горького.
Консультации проведут курсанты Академии ФСИН, специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России, прокуратуры, службы судебных приставов, управления Минюста, минсоцзащиты, адвокатуры, нотариальной палаты, аппарата уполномоченного по правам человека в Рязанской области и других учреждений.
По вопросам проведения Дня бесплатной юридической помощи можно обратиться к начальнику юридической службы Академии ФСИН Эдгару Абовяну по телефону: 93-82-65.