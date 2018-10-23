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14:21, 23 октября 2018 130
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В пятницу юристы бесплатно помогут рязанцам

В пятницу юристы бесплатно помогут рязанцам

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 26 октября, юристы бесплатно помогут рязанцам. Задать вопросы можно будет с 9:00 до 18:00 в областной библиотеке имени Горького.

Консультации проведут курсанты Академии ФСИН, специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России, прокуратуры, службы судебных приставов, управления Минюста, минсоцзащиты, адвокатуры, нотариальной палаты, аппарата уполномоченного по правам человека в Рязанской области и других учреждений.

По вопросам проведения Дня бесплатной юридической помощи можно обратиться к начальнику юридической службы Академии ФСИН Эдгару Абовяну по телефону: 93-82-65.


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4 дня назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 5

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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