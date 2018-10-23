В Китае открыли самый длинный в мире морской мост. Его длина составляет 55 километров, передает РИА «
Мост связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.
В среду, 24 октября, откроют свободное движение по мосту.
Отмечается, что каждый день по мосту смогут проезжать более 29 тысяч транспортных средств и свыше 120 тысяч пассажиров.
По нему также планируют запустить круглосуточные автобусы, которые будут курсировать раз в пять минут в часы «пик», 10-15 минут в обычное время и раз в 15-30 минут по ночам. Мост представляет собой структуру, состоящую из нескольких частей надводного моста длиной 22,9 километра, подводного тоннеля, длина которого 6,7 километра, нескольких искусственных островов, а также специальных пограничных КПП — между материковым Китаем, Гонконгом и Макао.