У деревянного дома в центре Рязани над тротуаром нависла обшивка

У деревянного дома 1905 года постройки над тротуаром нависла обшивка мезонина. Корреспондент
В беседе с рязанцами выяснилось, что хозяйкой надстройки является пенсионерка. По их словам, в прошлом году она за собственные средства наняла рабочих для ремонта крыши и лицевой части мезонина, однако деревянный фасад вновь свисает.
Жильцы рассказали что содержат дом за свой счет.
С хозяйкой квартиры пообщаться не удалось: никто не открыл двери.
В управлении энергетики и ЖКХ отметили, что для здания не выбран способ управления.
«8 октября этого года уже в восьмой раз на дом объявлен конкурс. К управляющим компаниям он не относится, — уточнили в ведомстве.