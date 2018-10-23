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18:13, 23 октября 2018 277
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У деревянного дома в центре Рязани над тротуаром нависла обшивка

У деревянного дома в центре Рязани над тротуаром нависла обшивка

У деревянного дома 1905 года постройки над тротуаром нависла обшивка мезонина. Корреспондент RZN.info пообщался с жителями дома №31 по улице Щедрина, во вторник, 23 октября.

В беседе с рязанцами выяснилось, что хозяйкой надстройки является пенсионерка. По их словам, в прошлом году она за собственные средства наняла рабочих для ремонта крыши и лицевой части мезонина, однако деревянный фасад вновь свисает.

Жильцы рассказали что содержат дом за свой счет.

С хозяйкой квартиры пообщаться не удалось: никто не открыл двери.

В управлении энергетики и ЖКХ отметили, что для здания не выбран способ управления.

«8 октября этого года уже в восьмой раз на дом объявлен конкурс. К управляющим компаниям он не относится, — уточнили в ведомстве.


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