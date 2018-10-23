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21:59, 23 октября 2018 773
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Составлен список самых пьющих городов России

Составлен список самых пьющих городов России

Составлен список самых пьющих городов России. Данные опубликовало маркетинговое агентство Zoom Market.

На первом месте оказался Саратов. В тройку «лидеров» также попали Ханты-Мансийск и Пермь.

В списке оказались Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Иркутск, Воронеж, Липецк, Краснодар, Москва, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Самара, Омск, Владивосток, Нижний Новгород и Казань.

Рейтинг составили на основе опроса, в котором поучаствовали 3250 жителей от 19 до 73 лет из 25 российских городов.


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