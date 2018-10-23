Рязанский парапланерист упал на гору Клеменьтева в Крыму. Об этом сообщил сайт службы «
Парапланерист упал на южном склоне горы и получил травмы. О пострадавшем службе спасения рассказал очевидец.
Специалисты оказали помощь 26-летнему парапланеристу. Его эвакуировали к подножию горы, где передали бригаде СМП.
С травмами спортсмена госпитализировали в городскую больницу Феодосии.
Как пишет «Беларусь сегодня», молодого человека зовут Никита Суховенко. Родом он из Беларуси, но на данный момент проживает в Рязани.