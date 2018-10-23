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10:53, 23 октября 2018 1 011
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Рязанский парапланерист упал на гору Клеменьтева в Крыму

Рязанский парапланерист упал на гору Клеменьтева в Крыму

Рязанский парапланерист упал на гору Клеменьтева в Крыму. Об этом сообщил сайт службы «Крым-Спас».

Парапланерист упал на южном склоне горы и получил травмы. О пострадавшем службе спасения рассказал очевидец.

Специалисты оказали помощь 26-летнему парапланеристу. Его эвакуировали к подножию горы, где передали бригаде СМП.

С травмами спортсмена госпитализировали в городскую больницу Феодосии.

Как пишет «Беларусь сегодня», молодого человека зовут Никита Суховенко. Родом он из Беларуси, но на данный момент проживает в Рязани.


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4 дня назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 5

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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