Рязанский хор спел песню о Сергее Есенине на «Поле чудес»

Народный хор «Рябинушка» из рязанского села Якимовка спел песню «Край мой, край» о Сергее Есенине и Константине Паустовском на «Поле чудес». Съемки очередного выпуска телепередачи прошли 19 октября, сообщило издательство «
Директор Екимовского Дома культуры Жанна Сочнова рассказала, что хор не подавал заявок на участие в передаче.
«Получилось так, что друг нашего руководителя Виктора Дорохова поехал на программу в качестве игрока. Вот он и попросил нас съездить в Москву, чтобы достойно представить Рязанский край на телевидении, показать, какие талантливые люди у нас здесь живут», — пояснила она.
Сочнова отметила, что артисты привезли с собой не только костюмы, но также инструменты и ложки. Для рязанцев устроили экскурсию по телецентру, они пообщались с ведущим «Поля чудес».
«Леонид Якубович — очень приятный человек, — вспомнила Сочнова. — Веселый, доброжелательный, располагающий к себе, с отличным чувством юмора. Вот прямо какой на экране, такой и в жизни. Ни капли актерской игры нет в его образе, все очень искренне и естественно».
Отмечается, что рязанец выиграл сектор «Приз» и получил путевку по Золотому кольцу.