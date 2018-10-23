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11:56, 23 октября 2018 478
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Рязанский хор спел песню о Сергее Есенине на «Поле чудес»

Рязанский хор спел песню о Сергее Есенине на «Поле чудес»

Фото: Издательство «Пресса»

Народный хор «Рябинушка» из рязанского села Якимовка спел песню «Край мой, край» о Сергее Есенине и Константине Паустовском на «Поле чудес». Съемки очередного выпуска телепередачи прошли 19 октября, сообщило издательство «Пресса».

Директор Екимовского Дома культуры Жанна Сочнова рассказала, что хор не подавал заявок на участие в передаче.

«Получилось так, что друг нашего руководителя Виктора Дорохова поехал на программу в качестве игрока. Вот он и попросил нас съездить в Москву, чтобы достойно представить Рязанский край на телевидении, показать, какие талантливые люди у нас здесь живут», — пояснила она.

Сочнова отметила, что артисты привезли с собой не только костюмы, но также инструменты и ложки. Для рязанцев устроили экскурсию по телецентру, они пообщались с ведущим «Поля чудес».

«Леонид Якубович — очень приятный человек, — вспомнила Сочнова. — Веселый, доброжелательный, располагающий к себе, с отличным чувством юмора. Вот прямо какой на экране, такой и в жизни. Ни капли актерской игры нет в его образе, все очень искренне и естественно».

Отмечается, что рязанец выиграл сектор «Приз» и получил путевку по Золотому кольцу.


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«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 5

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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