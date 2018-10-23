Рязанская мэрия опубликовала список гарантийных дорог 2018 года. В него вошли 143 участка, на которых делали ремонт. Сейчас на них действуют гарантийные обязательства подрядчиков.
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Рязанская мэрия опубликовала список гарантийных дорог 2018 года. В него вошли 143 участка, на которых делали ремонт. Сейчас на них действуют гарантийные обязательства подрядчиков.
Полностью список можно увидеть
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