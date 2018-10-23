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10:41, 23 октября 2018 1 052
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Рязанцу грозит пожизненный срок за распространение оптовых партий наркотиков. Видео

Рязанцу грозит пожизненный срок за распространение оптовых партий наркотиков. Видео

В Рязани задержали 27-летнего мужчину, который получал и распространял оптовые партии наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что в его «сети» работали шесть человек из Рязани, Михайлова, Рыбновского района и Московской области. Оперативники задержали семейную пару 19-ти лет, 22-летнего и 24-летнего молодых людей, 19-летнюю девушку и 32-летнего мужчину. В общей сложности в их «закладках», квартирах и одежде нашли более трех килограммов «синтетики».

У самого распространителя обнаружили более 33 граммов наркотиков, а в его квартире — еще более двух килограммов. Кроме того, в момент задержания в адрес злоумышленника поступила еще одна партия запрещенных веществ весом в 740 граммов.

Сейчас полицейские устанавливают все звенья преступной цепи.

В отношении шестерых закладчиков возбудили уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ, в отношении «оптовика» — по части 5 статьи 228.1 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на срок до 20-ти лет или пожизненное заключение.


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4 дня назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 5

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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