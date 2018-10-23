Появилось видео со сбитым в Сасове пешеходом. Ролик опублиовали в группе «
ДТП
29-летний местный житель на Lada Priora сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.
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Появилось видео со сбитым в Сасове пешеходом. Ролик опублиовали в группе «
ДТП
29-летний местный житель на Lada Priora сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.
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В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к Окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.