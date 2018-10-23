Любовь к телешоу довела скопинца до кражи

Скопинец украл телевизор из-за любви к передачам. Об этом
У пожилого мужчины из деревни Уланово разбили окно и унесли из комнаты телевизор. Полицейские выяснили, что утром к одному из местных жителей приходил нетрезвый родственник.
«Он просил у родственника отдать ему на время телевизор, мол, свой он нечаянно уронил и разбил, а жить без любимых телепрограмм скучно, — рассказали в пресс-службе. — Оперативники знали этого 28-летнего любителя телевидения»
Ранее скопинца привлекали к уголовной ответственности за кражу. Сейчас его также подозревают в хищении бензопилы у односельчанина.
Дома у мужчины нашли украденный телевизор. Сам он спал.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ему грозит до шести лет тюрьмы.