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12:32, 23 октября 2018 583
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Любовь к телешоу довела скопинца до кражи

Любовь к телешоу довела скопинца до кражи

Фото: Pixabay.com

Скопинец украл телевизор из-за любви к передачам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

У пожилого мужчины из деревни Уланово разбили окно и унесли из комнаты телевизор. Полицейские выяснили, что утром к одному из местных жителей приходил нетрезвый родственник.

«Он просил у родственника отдать ему на время телевизор, мол, свой он нечаянно уронил и разбил, а жить без любимых телепрограмм скучно, — рассказали в пресс-службе. — Оперативники знали этого 28-летнего любителя телевидения»

Ранее скопинца привлекали к уголовной ответственности за кражу. Сейчас его также подозревают в хищении бензопилы у односельчанина.

Дома у мужчины нашли украденный телевизор. Сам он спал.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ему грозит до шести лет тюрьмы.


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