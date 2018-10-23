Актер Максим Аверин побывал в рязанском ресторане «Стрит паб»

Список почетных гостей рязанского
Артист пообедал в ресторане, поблагодарил Street Pub за гостеприимство, вкусные блюда, интересное меню и сфотографировался с персоналом и гостями заведения.
В субботу, 20 октября, Аверин выступил в Рязани с программой «Все начинается с любви. Продолжение».
Гастролирующие артисты в Рязани часто выбирают Street Pub. Среди почетных гостей заведения Иван Охлобыстин, Александр Михайлов, Ирина Алферова, Андрей Соколов, Елена Захарова, актеры сериала «Молодежка», команды КВН «Сборная Камызякского края» и «Чистые Пруды», Алексей Чадов, Ирина Медведева, Агния Дитковските и другие.
Отметим, что в этом году ресторану Street Pub исполнилось пять лет.