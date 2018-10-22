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16:30, 22 октября 2018 742

За безопасность движения. Представители «НеоТакси» стали участниками конференции в Сочи

За безопасность движения. Представители «НеоТакси» стали участниками конференции в Сочи

Представители рязанской компании «НеоТакси» приняли участие во второй Всероссийской конференции «Такси 2018. Транформация», которая прошла в Сочи 11-12 октября.

Данная конференция — это уникальная деловая площадка, представляющая прямой доступ к широкой аудитории специалистов сферы такси из разных регионов России. Ее участники смогли напрямую пообщаться с руководителями крупнейших таксопарков страны, топ-менеджерами агрегаторов заказов такси и обсудить с ними возможные варианты сотрудничества.

В мероприятии поучаствовали более 600 делегатов, а также депутат Госдумы, член комитета ГД России по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

«По итогам встреч было принято несколько решений. Например, что в Госдуме вынесут на обсуждение в Общественный совет вопрос о работе агрегаторов и их ответственности. Также обсудили 54 Федеральный закон, по безопасности дорожного движения, который вступит в силу 1 июля 2019 года. В обсуждении затронули вопросы по работе иностранных граждан с правами иностранных государств», — рассказал руководитель компании «НеоТакси» Алексей Федулов.

Федулов подчеркнул, что в компании «НеоТакси» уделяют большое внимание безопасности и эффективности работы. Систематически обновляется автопарк, ведется постоянный контроль за исправностью автомобилей, которые оснащены всем необходимым для перевозки детей и инвалидов. В этом году компания «НеоТакси» получила диплом лидера доверия.

Он отметил, что пассажиры «НеоТакси» всегда получают качественный сервис, кроме того клиент имеет возможность вызвать такси через мобильное приложение, которое можно скачать бесплатно на любой смартфон.


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3 дня назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 4

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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