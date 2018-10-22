В течение недели в Рязанской области может пойти снег. По данным
Синоптики сообщают, что первый снег возможен в ночь на вторник, 23 октября.
К пятнице в регионе
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Фото: Pixabay.com
В течение недели в Рязанской области может пойти снег. По данным
Синоптики сообщают, что первый снег возможен в ночь на вторник, 23 октября.
К пятнице в регионе
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В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.