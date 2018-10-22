В строительном союзе «Светлый» рассказали об специальных условиях ипотеки. Видео

Строительный союз «Светлый» выпустил видео о специальных условиях ипотечного кредитования.
Как рассказала ипотечный брокер Ирина Барсукова, клиенты компании могут не посещать банки, документы оформляются «на месте». Позже их отправляют на оформление.
«На это уходит два-три дня», — рассказала Барсукова.
Для подачи заявки на ипотечный кредит необходимы документы:
- паспорт;
- копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
- справка о доходах по форме 2-НДФЛ.
Строительный союз «Светлый» сотрудничает с ведущими банками региона, что открывает доступ ко многим программам.
По всем вопросам можно обращаться в офис продаж, телефон 77-67-63.