В Сасове на пешеходном переходе сбили подростка. Фото

В Сасове на пешеходном переходе сбили подростка. Авария произошла в субботу, 20 октября.
29-летний местный житель на Lada Priora сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшего госпитализировали.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В Сасове на пешеходном переходе сбили подростка. Авария произошла в субботу, 20 октября.
29-летний местный житель на Lada Priora сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшего госпитализировали.
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По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.