В Рязани «двенадцатая» врезалась в «Гранту» и вылетела на тротуар. Фото

В Рязани вечером, 21 октября, на улице Циолковского произошла авария.
По словам водителей, Lada направлялась в сторону Куйбышевского шоссе и столкнулась с «двенадцатой», которая разворачивалась на перекрестке.
Водитель последней легковушки пояснил, что ехал в сторону Театральной площади и решил развернуться, так как поток встречных автомобилей остановился.
После столкновения «двенадцатая» вылетела на тротуар, на котором не было пешеходов.
Водитель Lada Granta получил ушиб локтя, серьезно никто не пострадал.