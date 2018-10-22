В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -3 градусов. Прогноз погоды

В ночь на вторник, 23 октября, в Рязанской области похолодает до -3 градусов. Прогноз погоды
Днем по области +6, +11 градусов.
По данным синоптиков, местами будет умеренный дождь (до трех миллиметров).
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В ночь на вторник, 23 октября, в Рязанской области похолодает до -3 градусов. Прогноз погоды
Днем по области +6, +11 градусов.
По данным синоптиков, местами будет умеренный дождь (до трех миллиметров).
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Сасове на пешеходном переходе сбили подростка. Фото
|
cледующая новость →Под Рязанью «Ларгус» попал под фуру. Видео
В будущем подобные филиалы могут появиться в Канищеве и на Московском шоссе.