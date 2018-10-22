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15:23, 22 октября 2018 1 230
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В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -3 градусов. Прогноз погоды

В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -3 градусов. Прогноз погоды

Фото: Pixabay.com

В ночь на вторник, 23 октября, в Рязанской области похолодает до -3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Днем по области +6, +11 градусов.

По данным синоптиков, местами будет умеренный дождь (до трех миллиметров).

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.


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