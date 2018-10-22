Рязанский «Глобус» оштрафовали за контрафактную одежду с брендом FIFA

Рязанский гипермаркет «Глобус» оштрафовали за контрафактную одежду с брендом FIFA. Арбитражный суд вынес решение в понедельник, 22 октября.
Прокуратура обнаружила в магазине женские бриджи с логотипом «2018 World Cup», которые продавались без документов. После проверки выяснилось, что одежда поддельная.
Представитель «Глобуса» на заседание не явился, однако в ходатайстве ответчик признал свою вину и согласился с назначением штрафа, отметив что магазин впервые поймали на контрафакте.
Суд назначил гипермаркету штраф в 50 тысяч рублей и постановил уничтожить оставшуюся одежду.
Ранее