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11:54, 22 октября 2018 920
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Рязанец попытался сбежать от приставов из-за долга в 940 тысяч

Рязанец попытался сбежать от приставов из-за долга в 940 тысяч

Рязанец попытался сбежать от приставов из-за долга в 940 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В среду, 17 октября, судебные приставы на посту ДПС «Солотчинский» остановили автомобиль, собственник которого имел задолженность на большую сумму.

Отмечается, что ранее ведомство уже предупреждало о последствиях неуплаты долга. Однако мужчина проигнорировал сообщение.

После остановки автомобиля, нарушитель решил, что «его больше ничего не держит и уехал, оставив документы работникам».

Сотрудник выехал по месту проживания для беседы с гражданином и составил акт описи и ареста имущества, находящегося в коттедже.


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«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

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