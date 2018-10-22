Рязанец попытался сбежать от приставов из-за долга в 940 тысяч рублей. Об этом сообщила
В среду, 17 октября, судебные приставы на посту ДПС «Солотчинский» остановили автомобиль, собственник которого имел задолженность на большую сумму.
Отмечается, что ранее ведомство уже предупреждало о последствиях неуплаты долга. Однако мужчина проигнорировал сообщение.
После остановки автомобиля, нарушитель решил, что «его больше ничего не держит и уехал, оставив документы работникам».
Сотрудник выехал по месту проживания для беседы с гражданином и составил акт описи и ареста имущества, находящегося в коттедже.