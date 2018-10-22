Микрорайоны Рязани, в которых строится новое жилье, больше ремонтируются и благоустраиваются. Об этом рассказала пресс-служба «Северной компании», которая строит восемь новых домов во всех частях города.
«Новоселы хотят жить в благополучном микрорайоне с хорошей транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Там, где „Северная компания“ проектировала жилой комплекс „с нуля“, заранее предусмотрены магазины, детские сады и школы, распланированы парки, велодорожки и лыжные трассы, просторные парковки. В пример можно привести