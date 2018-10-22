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17:13, 22 октября 2018 311

Рязанцы предпочитают жилье в районах с ремонтом и благоустройством — «Северная компания»

Рязанцы предпочитают жилье в районах с ремонтом и благоустройством — «Северная компания»

Микрорайоны Рязани, в которых строится новое жилье, больше ремонтируются и благоустраиваются. Об этом рассказала пресс-служба «Северной компании», которая строит восемь новых домов во всех частях города.

«Новоселы хотят жить в благополучном микрорайоне с хорошей транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Там, где „Северная компания“ проектировала жилой комплекс „с нуля“, заранее предусмотрены магазины, детские сады и школы, распланированы парки, велодорожки и лыжные трассы, просторные парковки. В пример можно привести Олимпийский городок в Дашково-Песочне или ЖК „Юный“ в Канищево. Даже рядом с „Домом на Полетаева“, строительство которого „Северная компания“ начала в уже обжитой части Горрощи, двухэтажные старые здания вдоль улиц Гоголя, Полетаева и Чернышевского активно ремонтируются. На некоторых перекрывают крыши, у других исправляют фасады, укрепляют балконы. На улице Полетаева строится современная школа на 1100 мест», — говорится в пресс-релизе.


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