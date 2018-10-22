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10:30, 22 октября 2018 1 685
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Российским банкам предложили кредитовать застройщиков по новым правилам

Российским банкам предложили кредитовать застройщиков по новым правилам

Система оценки рисков застройщиков, исходя из которой банки принимают решения о предоставлении финансирования строительным компаниям, может измениться в России, заявил в пятницу, 19 октября, гендиректор госкомпании «Дом.рф» Александр Плутник на конференции РБК.

Он напомнил, что сегодня банки выдают кредиты, ориентируясь на нормативы, требующие сохранять определенный уровень резервирования.

Однако, по словам Плутника, утвержденная правительством дорожная карта по финансированию жилищного строительства предполагает изменения в этой области.

«Система оценки рисков, риск-вес, сейчас считается на основе нормативов, а будет — на основе внутренних рейтингов девелоперских проектов», — приводит слова Плутника РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это позволит существенно сократить уровень резервирования в банках и размер капитала на кредит.

«Хочется, чтобы представители правительства разъяснили, что они подразумевают под понятием „внутренний рейтинг девелоперских проектов“, — считает генеральный директор Строительного союза „Светлый“ Алексей Кузнецов. От того, кто и по каким критерием его будет составлять, зависит, насколько объективным станет данное ранжирование. Если застройщикам не объяснят принципы формирования рейтингов, возникает опасность лоббирования интересов нужных компаний со стороны тех, кто начисляет баллы».


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