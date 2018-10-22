Рокотянская отметила неполную загрузку нескольких комитетов гордумы

На пресс-конференции, которая состоялась в понедельник, 22 октября, председатель гордумы Юлия Рокотянская рассказала, что после своего назначения сразу стала анализировать работу депутатского корпуса за прошлый 2017 год.
«Систематизирую, очень глубоко в это погрузилась», — отметила Рокотянская.
Она подчеркнула, что сейчас видит «незагруженность некоторых комитетов» и что «результат не заставит себя долго ждать», потому что ее главная задача — создать системную работу.
«Двигаться нужно», — подытожила Рокотянская.
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